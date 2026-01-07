В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона

Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всего региона. Об этом РИА Новости заявил депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес.

По его словам, США силовой акцией против Венесуэлы стремятся закрепить свое господство в регионе и превратить произошедшее в показательный пример для других стран Латинской Америки.

«В латиноамериканском политическом пространстве уже формируется достаточно четкая и позитивная реакция неприятия североамериканского военного вторжения», — сказал Родригес.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.