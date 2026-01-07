Патриарх Кирилл рассказал, как ему пришлось отдавать отцовские долги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о финансовых трудностях семьи в советский период и о том, как ему пришлось погашать долги отца.

По его словам, в 1950-е годы государство оказывало давление на церковь, вводя для священнослужителей чрезмерные налоги. В результате на его отца был наложен крупный налог, несоразмерный доходам и ценам.

«На моего отца был возложен налог в 120 тысяч рублей! Для того чтобы понять, что означает эта цифра, — тогдашний автомобиль «Победа» среднего класса стоил 16 тысяч», — вспомнил патриарх.

Он сообщил, что средств на выплату не было, и отец занял деньги у знакомых из научной и медицинской интеллигенции. Полностью расплатиться с долгами при его жизни не удалось, поэтому обязательства перешли к сыну. Как отметил предстоятель РПЦ, закрыть долги удалось позже, когда он был направлен в Женеву представителем церкви при международных организациях и получил возможность конвертировать валютную зарплату в рубли.

Патриарх также подчеркнул, что детство прошло в условиях бедности, но считает этот опыт важным жизненным уроком, который помог сформировать характер и ценности.

