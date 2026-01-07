СМИ установили личности погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае

Baza: миллионер Гимадутдинов погиб при крушении вертолета в Пермском крае

gimadutdinovilyas/elmirkonyakov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, причиной катастрофы вертолета Robinson R44 Raven, который совершал несанкционированный полет, стало обледенение двигателя.

«Погибли учредитель крупной транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков», — отмечается в сообщении.

Журналисты выяснили, что вертолет принадлежал компании «Таттранском», которая оказывает транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли. В 2024 году выручка фирмы составила около двух миллиардов рублей.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли два человека. ЧП произошло в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

В декабре вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

