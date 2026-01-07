Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо

В церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон прошла церемония прощания с Брижит Бардо

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон в Сен-Тропе. Об этом сообщает агентство Reuters.

На церемонии присутствовали члены семьи актрисы, друзья и представители фонда Бардо по защите животных. Почтить память пришли лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, певица Мирей Матье, а также канадский эколог Пол Уотсон.

О смерти Брижит Бардо стало известно 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Причиной смерти французской актрисы стало онкологическое заболевание. Незадолго до кончины она проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после этого она продолжала восстановление в своем доме в Сен-Тропе.

В октябре появлялись слухи о смерти Бардо, однако тогда актриса опровергла эту информацию. Она назвала человека, распространившего фейковую новость, «идиотом».

