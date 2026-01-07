Американский сенатор раскрыл планы США по Венесуэле

Сенатор Грэм: США не будут делать из Венесуэлы свою колонию

Сенатор США Линдси Грэм в интервью Semafor заявил, что Вашингтон не будет делать из Венесуэлы свою колонию и владеть ей вечно.

«Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой. Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», — сказал он.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.