В Госдуме назвали «купленными» часть протестующих в Иране

Часть протестующих в Иране была подкуплена, за подготовкой акций стоят «определенные» спецслужбы. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«К сожалению, часть из протестующих в Иране купленные. Но их меньшинство. Понятно, что за организацией протестов стоит долгая работа определенных спецслужб», — заявил Чепа.

Он выразил надежду, что у народа Ирана «достаточно мудрости». Он знает, кто для республики друг, а кто – враг, кому можно доверять, а кому нельзя, сказал парламентарий.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Грэм заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».