Эрдоган предрек обострение борьбы за энергоресурсы

Эрдоган: Запад теряет рычаги давления в борьбе за энергоресурсы
Umit Bektas/Reuters

Сегодня страны Запада теряют рычаги давления, используемые для угроз другим государствам, в борьбе за энергетические ресурсы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте, передает РИА Новости.

«Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам. Мы находимся в самом центре жестокой борьбы за распределение ресурсов», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция в 2025 году смогла «оправдать доверие народа», несмотря на череду кризисов и военных конфликтов.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

5 января постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что страна стала объектом нападения из-за ее природных богатств и геополитического положения. По его словам, нефть, энергоресурсы, стратегические ресурсы и геополитическое положение республики исторически были тем, что внешние субъекты пытались захватить.

Ранее дипломаты заявили об усилении давления США на Турцию из-за России.

