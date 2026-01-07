Складной iPhone, дешевый MacBook и AirPods с камерами. Что покажет Apple в 2026 году

Складной iPhone, самый дешевый MacBook с чипом от смартфона, а также AirPods с камерами для распознавания жестов — вот чем, по слухам, Apple собирается удивлять в 2026 году. «Газета.Ru» рассказывает, что уже известно об этих, а также о других продуктах компании, которые всем только предстоит увидеть.

iPhone

По слухам, Apple впервые откажется от показа базовой модели iPhone на осенней презентации, оставив место только для 18 Pro и складного Fold. Смотрины же простого iPhone 18 «съедут» на весну 2027 года — базовая модель составит компанию бюджетной версии iPhone 18e.

В 2026 году сезон «новых iPhone» начнется с модели iPhone 17e. На текущий момент известно, что новинка носит внутреннее название V159. Она сохранит связь с дизайном 16e, но осторожно подправит общие недочеты модели. В частности, устройство получит поддержку магнитной беспроводной зарядки MagSafe, за отсутствие которой часто критикуют 16e. Причем заявлена актуальная версия MagSafe с мощностью зарядки до 25 Вт вместо 7,5 Вт, как у MagSafe первого поколения.

Внутри стоит ждать A19 — тот самый чип, который используется в iPhone 17. Кроме того, данный аппарат перейдет на модем C1X — фирменный модем Apple второго поколения, обещающий более быструю и энергоэффективную связь по сравнению с C1 у 16e.

Apple

Уже в сентябре Apple представит флагманы 18 Pro и Pro Max. Ожидается, что они совершат качественный скачок в дизайне: система Face ID, наконец, полностью «спрячется» под дисплей. Это означает конец эры Dynamic Island и «челки». На лицевой панели останется лишь крошечное отверстие для фронтальной камеры в углу экрана. Для пользователей это станет самым заметным визуальным изменением за последние годы.

Но изменения не будут лишь косметическими. В фотоарсенале новинки появится новый инструмент. Ожидается, что основной 48-мегапиксельный датчик камеры получит регулируемую механическую диафрагму. Эта технология позволит вручную контролировать количество света, попадающего на матрицу, и создавать портреты с красивым размытием фона (боке) даже в сложных условиях освещения.

Внутри же будет работать чип нового поколения — A20 Pro, изготовленный по передовому 2-нм процессу. Он не только обеспечит беспрецедентную производительность (в том числе для функций искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence), но и, как ожидается, значительно улучшит энергоэффективность.

Гвоздем осенней презентации станет дебют складного iPhone Fold. После нескольких лет слухов и прототипов Apple, судя по всему, готова представить собственную интерпретацию формата «раскладушка». Устройство, известное в утечках под кодовым именем V68, в разложенном состоянии будет похоже на компактный iPad с экраном около 7,7 дюйма. В сложенном виде это будет обычный смартфон, но с более широким дисплеем, а также более толстым корпусом и большим весом.

Хотя характеристики новинки пока держатся в секрете, известно, что акцент будет сделан на мультимедийные возможности и свойства, пригодные для решения профессиональных задач: широкий экран лучше подходит для просмотра видео, чтения текста, а также работы с текстами и таблицами.

ifun.de

iPad

Ожидается, что в 2026 году базовый iPad, то есть самый доступный планшет Apple, получит чип A18. Благодаря ему в данной категории устройств впервые появится поддержка Apple Intelligence. Это означает, что даже начинающие пользователи смогут пользоваться ИИ-функциями для редактирования фото, написания текстов или планирования — то, что раньше было прерогативой лишь дорогих моделей. Выход новинки ожидается весной 2026 года.

Параллельно стоит ждать обновления и iPad Air (11- и 13-дюймовых моделей). Подробностей об инновациях в этой категории мало. Впрочем, не надо и гадать — Apple точно обновит чипы в этих планшетах: с М3 модели Air перейдут на M4. Кроме того, согласно ранним слухам, в Air образца 2026 года могут появиться OLED-экраны с частотой обновления 90 Гц вместо экранов Retina с 60 Гц.

Те, кому нужна максимальная мощь, будут ждать обновленные iPad Pro, релиз которых, скорее всего, состоится осенью. Они получат новейший чип M5, что выведет их производительность на уровень ноутбуков Apple. Дизайн и экран, недавно обновленные, останутся без изменений.

Apple

Apple Watch

Долгожданный редизайн ждет Apple Watch Series 12. Они обретут более тонкий и легкий корпус, который, судя по слухам, Apple уже не первый год тестирует и откладывает. Нижняя крышка корпуса станет своеобразным «иллюминатором» — через специальное стекло будет видно кольцо из восьми новых биометрических сенсоров. Эти датчики, как ожидается, сделают возможным базовый, но неинвазивный мониторинг ключевых показателей вроде уровня глюкозы и артериального давления.

Все это будет работать на новом энергоэффективном чипе (S12), обещающем до двух дней автономности даже при активной работе фонового ИИ-анализа. Дисплей останется LTPO OLED, но он получит повышенную яркость (до 3000 нит), что сделает отслеживание прогресса тренировок под открытым небом в ясную погоду еще комфортнее.

Apple Watch Ultra 3 Apple

Подробностей об Watch Ultra 4 немного. Известно только, что новинка носит кодовое название N240. Как минимум, Apple может предложить новые цвета устройства и ремешки к нему. Кроме того, стоит ожидать использования упомянутых выше новых сенсоров.

Watch SE 4 также не пока не фигурирует в утечках Apple и инсайдах от аналитиков. Это может говорить о том, что компания может пропустить обновление бюджетной версии часов в сентябре. Вполне возможно, что презентация Watch SE, как и презентация базового iPhone, сместится на весну 2027 года.

MacBook

2026 год станет, пожалуй, одним из самых насыщенных в истории MacBook. По слухам, компания готовит целых четыре отдельных релиза, которые затронут все категории пользователей.

Самой интригующей новинкой является бюджетный MacBook, который будет работать на чипе A18 Pro, дебютировавшем еще в iPhone 16 Pro Max. Этот чип, хотя и уступает по мощности современным M-сериям, обеспечит производительность на уровне M1, чего достаточно для веб-серфинга и работы с документами.

Модель, по слухам, будет иметь 13-дюймовый LCD-дисплей (не Retina) в тонком корпусе. Экран будет стандартным, то есть без выреза в виде челки, который сейчас есть в версиях Air и Pro.

Ключевым аргументом станет цена: прогнозируемые $700 сделают этот MacBook самым доступным ноутбуком в линейке. Презентация ожидается весной 2026 года.

Ноутбук Apple MacBook Pro M5 Apple

Весной Apple обновит и MacBook Air. Ожидается, что модели 2026 года перейдут на новый чип M5, который продолжит философию «эволюции, а не революции». Пользователей ждет умеренный, но ощутимый прирост производительности процессора и графического ускорителя. Впрочем, главное, что ценят в Air — автономность. И она, как ожидается, за счет перехода M5 на усовершенствованный техпроцесс может вырасти. Дизайн же, а также дисплей, скорее всего, останутся без изменений.

Летом 2026 года Apple представит модели Pro с чипами M5 Pro и M5 Max и OLED-экранами на 14 и 16 дюймов. Они сохранят проверенный дизайн, но получат существенный прирост вычислительной мощи, более быструю память и, возможно, улучшенные системы охлаждения.

Наконец, к концу года компания представит MacBook Pro с чипами M6, выполненными по 2-нм техпроцессу. Но самым обсуждаемым новшеством может стать не чип, а сенсорный экран. Причем обсуждаемым не в позитивном ключе, поскольку уже сейчас журналисты и блогеры относятся к этой идее со скепсисом, вспоминая провальный эксперимент с сенсорной панелью TouchBar в MacBook Pro 2016 года.

AirPods

AirPods тоже не останутся без обновлений. По слухам, Apple разрабатывает две версии AirPods 5 поколения: с активным шумоподавлением (дорогие) и без него (дешевые). Обе версии будут иметь новый чип H3. Его особенностью станет не столько повышение качества звука, сколько снижение задержки, для получения лучшего опыта в играх, а также при работе с VisionPro. Анонс — в сентябре, вместе с iPhone 18 Pro и Fold.

Поскольку Apple представила актуальные AirPods Pro 3 в 2025 году и редко обновляет эту линейку ежегодно, вряд ли в 2026 году стоит ждать AirPods Pro 4. Однако, если это случится, стоит ожидать наличие упомянутого чипа H3, а также встроенных в «ножки» наушников инфракрасных камер. Последние нужны, чтобы распознавать жесты для управления воспроизведением, некоторых функций iPhone, iPad, MacBook или Vision Pro.

AirPods Pro 3 Apple

Apple Vision

К слову о VR-устройствах Apple. Следующий год станет еще одним годом затишья для этой категории. Впрочем, затишье — не значит штиль. Есть информация, которая указывает на то, что в дорожной карте на 2026 год у Apple запланирован один анонс. Компания выпустит обновленную версию оригинального шлема Vision Pro, в которой из нового будет только процессор M5 и переработанный ремешок Dual Knit для более комфортного ношения.