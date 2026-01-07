Учитель танцев усыплял девушек под видом гипноза и насиловал их

Во Франции слушается дело об изнасиловании 14 женщин тренером по танцам

Во Франции тренер по танцам годами насиловал женщин под видом гипноза. Об этом пишет France Info.

По данным СМИ, перед судом в Экс-ан-Провансе предстал 47-летний учитель танцев Сирил З., которого обвиняют в изнасиловании минимум 14 молодых женщин.

Он завоевывал их доверие, а затем накачивал снотворным, насиловал жертв и снимал на видео. Потерпевшими становились девушки, которые познакомились с мужчиной на танцах.

Сирил выдавал себя за гипнотерапевта и предлагал им индивидуальные «сеансы» у себя дома. Там он наливал жертвам вино, в которое добавлял золпидем — сильнодействующее седативное средство.

Первые обвинения в отношении насильника были выдвинуты еще в 2010 году, однако прорыв в деле произошел лишь спустя девять лет, в 2019 году, когда 24-летняя студентка рассказала полицейским о «гипнозе», перешедшем в изнасилование.

При обыске в доме подозреваемого были обнаружены десятки видео с насилием над более чем 20 женщинами. Судебный процесс начался в понедельник, 5 января, и проходит за закрытыми дверями по просьбе одной из пострадавших.

Как сообщается, приговор подсудимому вынесет председательствующий судья Роже Арат, который стал известен после дела Жизель Пелико.

Ранее учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал.