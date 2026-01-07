Размер шрифта
Певица Екатерина Семенова объяснила, почему не подружилась с Пугачевой

Певица Екатерина Семенова призналась, что ощущала давление при Пугачеве
Первый канал

Певица Екатерина Семенова призналась в беседе с NEWS.ru, что не смогла подружиться с Аллой Пугачевой.

Семенова отнесла Пугачеву к группе людей, от которых ощущается тяжелое давление. Артистка подчеркнула, что не боялась коллегу. Однако певице не хотелось даже шутить в присутствии Пугачевой.

По словам Семеновой, ей всегда было некомфортно в компании с Пугачевой.

«Она один раз спросила: «Что ты никогда не приезжаешь ко мне в гости?» Я говорю: «Зачем?» «Ну все же ездят!» Я говорю: «Ну клево…» «А ты че?» А я все эти истории вижу. Мол: «Вон мне Алка расческу подарила». Алка? Какая она тебе Алка? Я всю жизнь с ней на вы, по отчеству зову. Но не то, чтобы это прямо такой низкий поклон. Мне кажется, она старше меня. И разница в возрасте у нас не сокращается с течением лет», — поделилась исполнительница.

Семенова также осудила слова Аллы Пугачевой о «рабах и холопах». Она подчеркнула, что ни один, даже большой, артист не может существовать без зрителя. Певица уверена, что она и ее коллеги должны уважать свою аудиторию.

Ранее сообщалось, что Екатерина Семенова отказалась сотрудничать с Долиной.

