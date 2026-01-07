Эрдоган опроверг информацию о предложении Мадуро уехать в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения о якобы предложении США президенту Венесуэлы Николасy Мадуро уехать в Турцию. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT Haber.

«Нам такой информации не поступало, такого не было», — сказал он.

Информация о том, что американские власти предлагали Мадуро отправиться в Турцию сообщала газета The New York Times. Утверждалось, что данное предложение было выдвинуто 23 декабря, однако лидер Венесуэлы «гневно отверг его».

5 января 2026 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начали судить в США за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее супруга Мадуро выбрала адвокатом испаноязычного экс-сотрудника минюста США.