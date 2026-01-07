Умерла звезда «Очень страшного кино»

Бывшая американская культуристка, фитнес-модель и актриса Джейн Трка, наиболее известная по роли мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино», умерла в возрасте 62 лет. Об этом сообщает NBC News.

Ее смерть официально подтвердил судмедэксперт округа Сан-Диего. Он уточнил, что на данный момент устанавливается причина ухода артистки. Сын Джейн рассказал, что не знал о каких-либо проблемах со здоровьем у матери, которые могли бы привести к ее кончине.

По данным источников телекомпании в правоохранительных органах, тело актрисы нашла ее подруга на кухне ее собственного дома в Сан-Диего. Женщина была обеспокоена из-за того, что Трка долго не отвечала на звонки. Экстренные службы констатировали смерть бывшей бодибилдерши.

Джейн Мари Трка родилась в Сент-Поле, штат Миннесота, 27 февраля 1963 года. С детства она увлекалась гимнастикой и другими видами спорта, чуть позже увлеклась силовыми тренировками. В 1998 году Трка уволилась с работы в почтовой службе и сосредоточилась на карьере фитнес-модели и бодибилдерши. Она также была сертифицированным персональным тренером.

Свою актерскую карьеру Джейн начала в 2000 году со съемок в фильме «Очень страшное кино». Также она снялась в телешоу «Шоу Дрю Кэри» и «Чья это реплика?», работала риелтором и одновременно продолжала выступать в бодибилдинге. Ее снимки публиковались в ведущих фитнес-изданиях, например, Flex и MuscleMag International.

