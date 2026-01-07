Путин встретил Рождество вместе с Героями России

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.
Вместе с ним на службе присутствовали военные и их семьи. Непосредственно рядом с российским лидером во время богослужения стояли три Героя России.
После службы Путин пообщался с военными, отметив, что Бога часто называют спасителем, потому что для этого он и пришел на землю.
«Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», — добавил президент РФ.
Он также поздравил военных и их семьи с Рождеством и Новым годом, пожелав, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были с ними рядом.
Как президент встретил Рождество — в галерее «Газеты.Ru».