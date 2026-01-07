Названы кандидаты на пост главы СВР Украины

Украинский президент Владимир Зеленский начал поиск руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Источник издания сообщает, что в качестве кандидатов на должность рассматривают дипломата Дмитрия Кулебу, военного Андрея Билецкого и разведчика Василия Малюка.

«Еще президент думал о Билецком — он хороший организатор, может сделать более боевой вариант СВР, чтобы можно было сделать наш вариант МОССАДа, который сможет ловить врага где угодно», — сообщил источник.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера. Первым замглавы СБУ назначили Александра Поклада, а новым руководителем Антитеррористического центра стал Денис Килимник.

Зеленский также назначил Сергея Кислицу, занимавшего пост первого замминистра иностранных дел страны, первым заместителем главы офиса президента.

Ранее в США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой офиса.