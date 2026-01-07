Размер шрифта
Новости. Общество

В Приморье пять машин за сутки попали в «ледяную ловушку»

360: в Амурском заливе за день утонули пять машин с рыбаками
МЧС России

В Приморье в Амурском заливе за день пять машин с рыбаками попали в «ледяную ловушку» и утонули. Об этом сообщает Telegram-канал 360 ЧП.

По данным канала, в ходе последней аварии пассажирам и водителю удалось самостоятельно покинуть салон, после чего машина ушла под воду. Все происшествия случились в районе устья реки Раздольная. В результате инцидентов никто не пострадал.

До этого Telegram-канал Amur Mash писал, что в Приморье три автомобиля рыбаков ушли под воду. По информации журналистов, инцидент произошел в поселке Тавричанка. Там лед на местном водоеме не выдержал тяжести машин. По данным канала, никто из людей не пострадал.

В конце декабря в Приморском крае произошел похожий инцидент — рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. По данным Amur Mash, выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.

