В сочинской гостинице отравились 20 юных регбистов

Прокуратура: в Лоо отравились 20 детей, приехавших на турнир по регби

В Лазаревском районе Сочи прокуратура начала проверку после массового отравления детей в одной из гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Лоо. Там в гостинице отравились около двадцати детей в возрасте 10–12 лет, прибывших на соревнования по регби. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

Прокуратура взяла ход и итоги проверки на личный контроль.

В конце декабря прокуратура Пензенской области начала проверку после информации о напитке Aloe Vera, которым обжег гортань ребенок в Новой Москве.

До этого в Москве у женщины произошел отек Квинке из-за тайского напитка. 41-летняя москвичка купила на отдыхе в Таиланде «любовный напиток», готовясь к романтическому вечеру, женщина приняла снадобье. Пострадавшую доставили в больницу прямо со свидания, медики смогли стабилизировать ее состояние.

Ранее три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье.