Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1414-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1414-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Средства ПВО в ночь на 7 января сбили над российскими регионами 32 беспилотника. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил появление на Украине «тысяч французских солдат» после завершения конфликта. Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины, разработанную в Париже. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:57

Судебные приставы за три года передали Минобороны РФ для нужд СВО почти 1 млн единиц имущества, изъятого у должников в пользу государства, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

9:42

Часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения во Львове с этой ночи, сообщил мэр города Андрей Садовой.

9:28

В рамках обеспечения гарантий безопасности Украины и Европы Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для воздушного наблюдения, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

9:15

Ограничения мобильного интернета действуют на Камчатке с 31 декабря из-за угрозы беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

8:59

Чехия продолжит инициативу по снабжению Киева боеприпасами только при условии финансирования другими странами, заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

8:44

Взрывы ночь произошли в Кривом Роге, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:31

Италия отказалась направлять свои войска на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

8:19

Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине, разработанную в Париже.

Кроме того, по данным издания, из документа убрали детали участия США в многонациональных силах на Украине, которые хотят развернуть после завершения конфликта. В более ранней версии декларации говорилось, что Вашингтон обязуется поддерживать эти силы «в случае нападения», помогать в разведке и логистике.

8:12

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дроном сбили над Белгородской областью, девять — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Азовским, по одному — над Краснодарским караем, Северной Осетией и Воронежской областью.

8:01

Сегодня 1414-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
