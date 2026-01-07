Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1414-й

Судебные приставы за три года передали Минобороны РФ для нужд СВО почти 1 млн единиц имущества, изъятого у должников в пользу государства, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
Часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения во Львове с этой ночи, сообщил мэр города Андрей Садовой.
В рамках обеспечения гарантий безопасности Украины и Европы Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для воздушного наблюдения, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Ограничения мобильного интернета действуют на Камчатке с 31 декабря из-за угрозы беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Чехия продолжит инициативу по снабжению Киева боеприпасами только при условии финансирования другими странами, заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
Взрывы ночь произошли в Кривом Роге, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Италия отказалась направлять свои войска на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине, разработанную в Париже.
Кроме того, по данным издания, из документа убрали детали участия США в многонациональных силах на Украине, которые хотят развернуть после завершения конфликта. В более ранней версии декларации говорилось, что Вашингтон обязуется поддерживать эти силы «в случае нападения», помогать в разведке и логистике.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дроном сбили над Белгородской областью, девять — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Азовским, по одному — над Краснодарским караем, Северной Осетией и Воронежской областью.
Сегодня 1414-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.