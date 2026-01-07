Размер шрифта
Со здания правительства Чехии сняли флаг Украины

Idnes: Чехия заменила украинский флаг у здания правительства на флаг ЕС
Gleb Garanich/Reuters

С фасада здания правительства Чехии убрали флаг Украины, заменив его флагом Европейского союза. Об этом сообщил чешский новостной портал Idnes.

По данным издания, демонтаж украинских флагов продолжается после формирования новой правящей коалиции с участием движений ANO, SPD и партии Motoristé sobě.

Флаг Украины также сняли и со здания нижней палаты парламента — соответствующее решение после своего избрания принял спикер палаты и лидер SPD Томио Окамура. Затем аналогичное распоряжение дал министр внутренних дел от ANO Любомир Метнар. Теперь украинский флаг больше не висит и перед зданием правительства, где он находился с 24 февраля 2022 года.

Изменения стали заметны еще в начале недели: сначала на флагштоке появился черный флаг. В правительстве пояснили, что он был вывешен не в связи с международными трагедиями, а в знак траура по одному из сотрудников. После его снятия украинский флаг на прежнее место не вернули.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

