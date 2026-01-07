Протестующие заявили о захвате города и округа в Иране. СМИ рассказали свою версию событий

Протестующие утверждают, что взяли под контроль город и округ в Иране

Национальный совет сопротивления Ирана заявил о захвате протестующими города Абданан и округа Малекшахи. Беспорядки в стране продолжаются уже десять дней. Информагентство Tasnim опровергло информацию о переходе населенных пунктов под контроль участников акций, утверждая, что силовики контролируют ситуацию. Тем временем западные СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал план своей эвакуации.

Протестующие взяли под контроль иранские город Абданан и округ Малекшахи в провинции Илам, заявил Национальный совет сопротивления Ирана.

В Абданане полностью отключено электроснабжение. В сообщении утверждается, что силовики «трусливо укрылись на крыше полицейского участка».

Иранское новостное агентство Tasnim опровергает информацию о захвате протестующими Абданана и Малекшахи.

«Протестующие терроризировали население, поджигая шины и мусорные баки в нескольких кварталах в центре города Илам. К счастью, эти действия были прекращены с прибытием сил безопасности и полиции», — утверждает агентство.

Уточняется, что связанные с сепаратистскими группировками нарушители устроили подстрекательства на похоронах двух человек, погибших во время беспорядков, а после открыли огонь по полицейским.

По информации агентства Mehr, в Абданане «группа из 250–300 человек» устраивала поджоги в разных частях города и занималась вандализмом, но силовикам в итоге удалось взять ситуацию под свой контроль.

В провинции Илам старший лейтенант сил правопорядка Ирана погиб в результате полученного в ходе беспорядков пулевого ранения. «Несмотря на старания врачей, он скончался», — говорится в сообщении.

Еще трое сотрудников сил правопорядка ранены.

Раскол элит и внешнее воздействие

Протесты в Иране очень опасны для местных властей, поскольку проходят с участием самых разных слоев населения, а угроза внешнего вмешательства еще больше дестабилизирует ситуацию, заявил «Газете.Ru» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Данные беспорядки отличаются от всего того, что было в Иране до этого, поскольку в них участвуют самые разные слои населения.

Это не только студенчество или мелкий бизнес, это и бизнесмены, очень часто происходят беспорядки на базарах, на рынках, в разных иранских городах. На Востоке рынок — это не просто место торговли. Тут сохраняется традиционная составляющая: рынок — это социальная точка «тусовки» местного населения. И тот, кто контролирует дух рынка, во многом определяет повестку населенного пункта», — пояснил он.

По словам Каргина, опаснось для иранского правительства сейчас представляют не только внутренние проблемы, но и внешние силы, готовые нанести удар.

«[Американский президент Дональд] Трамп заявляет, что может вмешаться, угрожает нанести удары, есть Израиль, у которого давняя вражда с нынешними иранскими властями. Была война между Ираном и Израилем в июне прошлого года, и есть ощущение внутри Ирана среди простых людей, что Иран не победил. Есть позиция властей, что Иран победил Израиль, а есть ощущение внутри самого Ирана, что этой победы не случилось », — отметил эксперт.

В то же время Каргин выразил уверенность, что сирийский сценарий с бегством президента в Иране маловероятен, но исключать его полностью нельзя.

«Те, кто считают, что это просто очередные протесты, это не так», — констатировал он.

Политолог уточнил что протесты в Иране приобрели массовый характер из-за раскола внутри иранской элиты.

«С одной стороны, есть консерваторы, которые за то, чтобы жестко прекращать протесты. С другой стороны, есть реформаторы во главе с нынешним президентом [Масудом] Пезешкианом.

Президент страны не поддержал, конечно, протесты, но он согласился отчасти с требованием протестующих. Фактически он против разгона протестов. Существует двоякость», – указал он.

Востоковед отметил, что есть силы, которые непосредственно занимаются административным управлением Ирана и внутри этих сил явно происходит определенная борьба.

«И на фоне внутреннего противостояния в иранских властях протесты смогли в какой-то момент выйти на определенный уровень», – заключил Каргин.

С чего все началось

Из-за девальвации иранского риала и колебаний обменного курса в конце декабря в стране начались протесты. Местная валюта потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а официальная инфляция в декабре достигла 42,5%. Глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку.

Протестные акции проходят более чем в 60 городах в 25 провинциях Ирана. Крупнейшие из них – в Тегеране. Наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

По информации правозащитной организации HRANA, за девять дней протестов в Иране погибли 36 человек. Более 2 тысяч человек были арестованы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже разработал план эвакуации на случай, если протесты не удастся подавить, а армия перейдет на сторону митингующих, утверждает газета The Times. Вместе с лидером, предположительно, должны вылететь 20 его помощников и членов семьи. Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что Хаменеи может укрыться в Москве.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что народ Ирана «хочет быть свободным», жители заслуживают того, чтобы к ним «прислушались».

«Я не хочу строить предположения о будущем Ирана или его лидеров, но могу сказать вам, что иранский народ хочет быть свободным, и его долгое время угнетали», — сказал Уитакер.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил, что США «нанесут им очень сильный удар», если власти Ирана прикажут убивать протестующих.

«Мы посмотрим. Мы следим за этой ситуацией очень внимательно. Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, я думаю, что США нанесут им очень сильный удар»,— сказал Трамп журналистам 5 января.