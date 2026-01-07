Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году

«Авилон»: в 2026 году автомобили в РФ подорожают на 6-10% из-за утильсбора и НДС

Из-за повышения НДС и утилизационного сбора уже в первые месяцы нового 2026 года российский авторынок ждет очередной спад, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты. В этот раз китайские автокомпании уже избавились от затоваренных складов, которые принуждали их делать скидки два прошлых года подряд. О том, почему покупателю автомобиля в этом году придется несладко, — в материале «Газеты.Ru».

«Провал за провалом»

С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20% до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС). Ситуация усугубляется тем, что значительное число россиян удовлетворило свое желание обновить автомобиль еще в конце 2025 года, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ожидает, что продажи автомобилей в 2026-м составят 1,32–1,34 млн машин по базовому прогнозу.

При негативном сценарии развития событий продажи машин упадут до 1,2 млн штук, при позитивном — составят 1,4 млн штук.

«По нашему среднему прогнозу, продажи автомобилей в 2026 году будут на уровне 2025-го. В начале года рынок однозначно уйдет вниз, потому что в конце 2025-го спрос на автомобили был повышен . Плюс с начала года ожидается повышение цен, в I квартале будет достаточно сильное падение рынка, затем последует некоторое восстановление», — спрогнозировал Целиков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, к росту цен приведет очередное повышение утильсбора на автомобили, а также рост НДС. Падение рынка в начале 2026 года будет связано в том числе и с тем, что перед повышением утильсбора и ростом цен граждане поспешили купить машины в конце 2025-го. В первой половине минувшего года цены снижались, а когда начали вновь расти, люди «побежали в салоны», чтобы успеть купить машины с максимальными выгодами, добавил глава «Автостата».

«В принципе, по динамике рынка 2026 год может быть похож на 2025-й: полгода провала, полгода восстановления », — подытожил Целиков.

Согласен с ним и гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. По его мнению, в 2026 году в России будет продано 1,3 млн новых машин.

«Календаризация продаж также будет похожей — просадка в начале года и рост во второй половине», — поделился он своими ожиданиями с «Газетой.Ru».

Автомобильная группа «Авилон» тоже прогнозирует, что объем рынка новых автомобилей в 2026 году составит 1,3 млн единиц.

«В более благоприятном сценарии, при снижении ключевой ставки до 12–13% и росте доступности автокредитования, рынок может показать умеренный рост — до 1,4–1,5 млн автомобилей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров.

В свою очередь гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассчитывает на более высокий спрос на новые автомобили в наступившем году.

«Основным триггером для изменения цен в 2025 году были регуляторные изменения и колебания курса национальной валюты. В 2026 году рынок будет в позитивном тренде: базовый прогноз мы видим более оптимистично, чем другие эксперты — это 1,5 млн штук», — сказал он «Газете.Ru».

Купили заранее

Автоэксперт Олег Мосеев оценивает потенциал российского авторынка в новом году более сдержанно: он ожидает, что продажи составят 1,1 млн единиц при негативном сценарии развития событий и 1,45 млн единиц — при позитивном, включая изменение неблагоприятной геополитической обстановки.

«В 2026 год мы входим со следующими вводными: вымытый спрос, повышение НДС и утильсбора толкают цены вверх, также у нас все еще высокая ключевая ставка. Правда, если говорить про новые машины, ее частично компенсируют сами автопроизводители, и ставки по кредитам не столь высоки. Производители будут конкурировать за покупателей между собой», — отметил Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

С учетом того, что курс рубля в течение 2025 года значительно укрепился по отношению к юаню и доллару США, у производителей есть определенный запас прочности, чтобы не повышать цены сразу на величину роста и утильсбора, выразил надежду эксперт. Вместе с тем гражданам все еще выгодно держать деньги на депозитах, а не тратить их на потребительские товары, добавил он.

«Если автопроизводители и будут повышать цены, то очень осторожно, потому что конкуренция между брендами предстоит острая. При этом запасы автомобилей сократились, и планы автопроизводителей на 2026 год впервые за 4 года соответствуют примерному прогнозу по рынку», — подчеркнул Мосеев.

В предыдущие годы китайские автокомпании ставили перед дилерами завышенные планы продаж и завозили избыточное количество автомобилей, в результате в 2025 году прошлогодние машины распродавались в течение долгого времени со значительными скидками, в 2026-м такого положения дел не ожидается, отметил он.

Цены вырастут, скидок не будет до марта

Илья Петров из «Авилона» ожидает, что спрос на новые автомобили будет низким в первые месяцы 2026 года, а цены вырастут.

« Цены на новые автомобили могут вырасти в среднем на 6–10% из-за индексации утильсбора и повышения НДС до 22%, что особенно отразится на продажах в январе–феврале. Весной давление на рынок сохранится: рост цен и снижение потребительской активности потребуют активных мер поддержки со стороны импортеров», — прогнозирует Петров.

По его словам, без поддержки импортеров рынок будет находиться в стагнации до конца II квартала 2026 года, но активного запуска стимулирующих программ со стороны импортеров не ожидается ранее второй половины марта из-за длительных сроков согласования таких мер с головными офисами автокомпаний в Китае.

«Массовых распродаж автомобилей 2024–2025 годов в 2026 году мы не ожидаем.

С конца ноября складские запасы у большинства импортеров и дилеров существенно сократились, а по ряду моделей уже сформировался дефицит. В частности, он наблюдается в массовом сегменте — Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray и Monjaro, Haval H3 Pro, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus», — подытожил Петров.