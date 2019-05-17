Германия против России: СБ ООН проверит Сирию. LIVE

Выступающие отвечают, что в Идлибе находится значительное число террористических групп, но операции против них не могут оправдать избыточную военную силу. Это, по мнению организаторов, представляет собой «коллективное наказание».
Выступает представитель Бельгии — именно это одна из стран, запросившая созвать Совбез в связи с ситуацией в Идлибе.
Замгенсека по гуманитарным вопросам не сказал, кто бомбит больницы, но заявил, что этих ударов «достаточно много». Говорит, что, согласно закону, передают сторонам конфликта координаты больниц, чтобы те не наносили по ним удары. Но не мог ответить на вопрос о том, не используют ли эту информацию, чтобы как раз использовать объекты социальной инфраструктуры в качестве мишеней.
«Бочковые бомбы», о которых говорится, — это заряды, представляющие металлическую емкость, наполненную взрывчатыем веществом или зажигательной смесью. Их российские военные не используют. Однако ранее в их применении обвиняли ВВС Сирии.
Еще раз напоминает, что в зоне конфликта проживает 3 млн человек, а территорию контролируют террористические группы.
Говорит о том, что масштаб наступления на Идлиб привел к гуманитарной катастрофе.
Выступает Марк Локок, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам.
Более 100 тыс. человек пропали без вести в результате боевых действий в Идлибе.
По ее мнению, необходимо работать над выполнением меморандума России и Турции в Идлибе.
Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал Турцию и Россию добиваться дальнейшей деэскалации конфликта, напоминает замгенсека ООН.
Она отмечает, что российские военные якобы используют так называемые боковые бомбы, жертвами которых стали и представители гражданского населения.
Однако в последнее время ситуация постепенно деградирует, продолжает председатель заседания. 6 мая правительственные силы Сирии при поддержке России перешли в наступление.
СБ ООН призывает все стороны прекратить боевые действия.
При этом в данном случае ситуация улучшается. Этому поспособствовал турецко-российский меморандум.
Замгенсека ООН заявляет, что в Идлибе в настоящий момент находится около 2 млн гражданского населения.
Заседание началось. Утверждается повестка дня. На ней — ситуация на Ближнем Востоке.
Минобороны РФ, к слову, готовится к очередным провокациям в Сирии. В частности, в военном ведомстве подозревают, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) могут устроить «атаку» химическим оружием, чтобы впоследствии обвинить в его применении российских военных.
Такие данные российский Центр по применению враждующих сторон получил от жителей села Серакаб в районе провинции Идлиб. Провокация готовится не только с использованием химических отравляющих веществ, но и «обломков российских авиационных фугасных боеприпасов», доставленных в этот регион из других мест в Сирии.
Заседание должно было начаться ровно в 9.30 по Нью-Йорку (16.30 мск) трансляция на сайте Совета Безопасности уже включилась, однако начало заседания, видимо, несколько задерживается.
16 мая советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди заявила на брифинге, что ООН оценивает готовность к реагированию на обострение ситуации в Идлибе, но надеется на лучшее. ООН обсуждает с Россией, США и Турцией готовность действовать в соответствии с меморандумом взаимопонимания по вопросу деэскалации в районе Идлиба.
Западные страны также осудили нападения на объекты социальной инфраструктуры и гибель людей. Их обеспокоенность вызвали сообщения о более чем 150 тыс. беженцев с территории провинции Идлиб. Однако нарушение перемирия происходит именно со стороны боевиков.
3 мая Германия, Франция и Великобритания распространили заявление, в котором призвали президента Асада и Кремль прекратить военные действия на северо-западе Сирии и выполнить взятые на себя обязательства, направленные на снижение уровня насилия в провинции Идлиб.
Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Всего у российских военных две базы на территории Сирии — аэродром «Хмеймим» в районе города Латакия и база ВМФ в Тартусе. Боевики регулярно совершают попытки обстрела российских баз из реактивных систем залпового огня.
Стоит отметить, что российская авиация действует в Сирийской республике на основании договора от 26 августа 2015 года, позволяющего Москве держать на территории государства силы спецопераций Минобороны РФ, военную полицию и подразделения центра по примирению враждующих сторон.
Террористы из группировок «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма», которые базируются в Идлибской зоне деэскалации, выпустили 12 реактивных снарядов по российской авиабазе, но дежурные средства ПВО отразили атаку. Кроме того, разведка обнаружила позиции радикалов, они были уничтожены.
Ранее представители Министерства обороны РФ сообщали, что российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили очередную атаку со стороны боевиков. Инцидент произошел 8 мая. По данным Минобороны РФ, с апреля было отражено 12 подобных атак.
Ранее наступление было невозможно из-за большого количества мирных жителей в провинции и турецких военных на линии соприкосновения сирийской армии и боевиков. Накануне наступления турецкие военные покинули наблюдательные посты и вывели военнослужащих. Мирные жители также покинули свои дома.
Как сообщает издание AL-Masdar News, 6 мая сирийская армия начала наступление в южной части провинции Идлиб. С воздуха наступление поддерживается самолетами Военно-космических сил РФ. ВВС Сирии нанесли удары по базам боевиков в Идлибе, чтобы сорвать их планы по перебросу подкрепления в провинцию.
Темой сегодняшнего заседания станет наступление национальной армии Сирии на позиции боевиков в провинции Идлиб, начавшееся 6 мая. Провинция Идлиб — последний большой участок территории к западу от реки Евфрат, не подконтрольный правительственным войскам президента Сирии Башара Асада.
Сафронков подчеркнул, что меры деконфликтинга и деэскалации, которые подразумевает подписанный в Сочи меморандум, не касаются борьбы с терроризмом. Дипломат подчеркнул, что перед началом изучения документов партнеры сначала должны признать, что в Идлибе «хозяйничают» террористические группировки.
«Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать гражданских. Мы призываем заинтересованные стороны полностью соблюдать договоренности о прекращении огня в рамках подписанного меморандума от 17 сентября 2018 года», — отметили в документе.
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что подготовленные странами материалы для прессы искажали реальную ситуацию в сирийской провинции, которая находится под контролем боевиков «Джебхат Ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее эти же государства запрашивали внеочередное заседание Совета по гуманитарной ситуации в Идлибе на прошлой неделе. Эта встреча прошла в закрытом режиме. По итогам закрытой встречи Германия, Кувейт и Бельгия подготовили заявление для СМИ по ситуации в Идлибе, однако Россия его заблокировала.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».
Сегодня Совет Безопасности ООН собирается на внеочередное заседание в связи с ухудшением ситуации в сирийском Идлибе. Инициаторами встречи выступили Германия, Бельгия и Кувейт, которые обратились с запросом в Совбез ООН по поводу проведения экстренного заседания для обсуждения ситуации в Сирии.
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