Германия против России: СБ ООН проверит Сирию. LIVE

Минобороны РФ, к слову, готовится к очередным провокациям в Сирии. В частности, в военном ведомстве подозревают, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) могут устроить «атаку» химическим оружием, чтобы впоследствии обвинить в его применении российских военных.

Такие данные российский Центр по применению враждующих сторон получил от жителей села Серакаб в районе провинции Идлиб. Провокация готовится не только с использованием химических отравляющих веществ, но и «обломков российских авиационных фугасных боеприпасов», доставленных в этот регион из других мест в Сирии.