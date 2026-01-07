В Иране сообщили о пострадавших в результате нападения на полицию

Fars: при нападении на полицию на юго-западе Ирана пострадали 30 человек

В результате стрельбы участников беспорядков по сотрудникам иранских сил правопорядка в городе Лордеган провинции Чехармехаль и Бахтиярия пострадали 30 человек, еще двух не удалось спасти. Об этом сообщает агентство Fars.

«В результате стрельбы возмутителей спокойствия по сотрудникам сил правопорядка в Лордегане <...> ранены тридцать [человек]», — говорится в сообщении.

По данным агентства, среди протестующих несколько человек были вооружены огнестрельным оружием, в разгар протеста они начали стрельбу в сторону полиции. В ходе инцидента несколько административных зданий получили повреждения.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».