«Мир должен быть достойным». Что Украина и США обсуждают в Париже

Украинская и американская делегации приступили к обсуждению в Париже «самых сложных вопросов из базовой рамки касательно прекращения войны», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о том, под чьим контролем останутся спорные территории и Запорожская АЭС.

«Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным», — отметил политик.

Зеленский добавил, что сроки окончания конфликта на Украине зависят от того, смогут ли партнеры «обеспечить реальную готовность России закончить войну».

Ранее США предложили, чтобы ЗАЭС использовали представители трех стран – самих Штатов, Украины и России.

«Ощутимые результаты»

На переговорах в Париже достигнуты ощутимые результаты, заявил руководитель офиса украинского лидера Кирилл Буданов.

«Не все детали этих обсуждений могут быть обнародованы на данном этапе; однако уже достигнуты ощутимые результаты, и работа продолжается», — написал Буданов в соцсети X, добавив, что переговорный процесс направлен на достижение устойчивого мира и обеспечение надежных гарантий для Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, сообщил, что переговоры с американцами в Париже «переходят к этапу практических решений».

«Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса. Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей», — отметил Умеров.

Что успели накануне

Переговоры в Париже стартовали 6 января и продолжаются до сих пор. Накануне лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию, которая предполагает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Гарантии безопасности, которые должен получить Киев, включают в себя создание механизма мониторинга прекращения огня, предоставление украинской армии критической важной военной помощи, формирование многонациональных сил для обеспечения сдерживания, обязательство поддержать Украину в восстановлении мира в случае новой военной агрессии, а также сотрудничество в сфере обороны.

Численность украинской армии после прекращения конфликта должна будет составлять 700 тысяч человек. Великобритания и Франция также организуют на украинской территории «военные хабы».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что о размещении немецкого контингента на Украине речь не идет, но немецкие войска могут быть размещены в соседних странах НАТО.

Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира.

«Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня», — цитирует политика Le Monde.

Подписанная накануне в Париже декларация была существенно сокращена по сравнению с первоначальным вариантом, пишет Politico. В частности, в итоговом тексте отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом «для обеспечения сдерживания». Предполагается, что Вашингтон будет «оказывать содействие».

Также из документа был убран пункт, согласно которому США обязались бы «поддержать эти многонациональные силы в случае нападения на них и помочь разведкой и логистикой».