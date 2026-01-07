В Азербайджане произошел взрыв на нефтебазе

На территории нефтебазы SOCAR в Газахском районе Азербайджана произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба компании SOCAR PETROLEUM.
«В Газахском районе произошел пожар в результате взрыва во время процесса заправки. В автоцистерне, которая принадлежит компании SOCAR PETROLEUM, произошел взрыв», — сообщили в пресс-службе.
В результате инцидента, один из работников получил травмы, не совместимые с жизнью.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня.
