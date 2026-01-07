Размер шрифта
В Азербайджане произошел взрыв на нефтебазе

На нефтебазе SOCAR в Азербайджане произошел взрыв
Bulkin Sergey/Global Look Press

На территории нефтебазы SOCAR в Газахском районе Азербайджана произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба компании SOCAR PETROLEUM.

«В Газахском районе произошел пожар в результате взрыва во время процесса заправки. В автоцистерне, которая принадлежит компании SOCAR PETROLEUM, произошел взрыв», — сообщили в пресс-службе.

В результате инцидента, один из работников получил травмы, не совместимые с жизнью.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня.

6 января сообщалось, что в Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали семь человек, в том числе ребенок. Газо-воздушная смесь взорвалась в доме по адресу улица Орджоникидзе, дом 33. Пострадавших госпитализировали.

4 января в многоэтажном доме в Первоуральске произошел взрыв газа, начался пожар. После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Чечне произошел взрыв газа.

