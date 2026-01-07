Размер шрифта
Новости политики

Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира

Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию мира
Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости».

«Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», — написал глава Белого дома.

В октябре прошлого года Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

В декабре президент США заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам американского лидера, он не хочет быть жадным.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию.

