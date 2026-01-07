Минтранс подтвердил захват США российского нефтяного танкера «Маринера»

Военно-морские силы США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» около 15:00 по мск, связь с судном была утеряна. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России в Telegram-канале.

По данным ведомства, 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под флагом России, выданном на основании законодательства и норм международного права.

Специалисты добавили, что инцидент произошел в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств.

В Минтрансе напомнили, что нормы Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года предусматривают, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении кораблей, которые юридически зарегистрированы другими государствами.

До этого EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее The Times сообщила о слежке НАТО за российским танкером «Маринера».