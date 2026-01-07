Размер шрифта
Зеленский рассчитывает положить парижскую декларацию в основу урегулирования

Киев и Брюссель намерены положить парижскую декларацию в основу урегулирования
Petros Karadjias/Reuters

Киев и Брюссель намерены положить парижскую декларацию в основу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Х.

Она положительно оценила встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским на Кипре. Стороны уверены, что отправка европейских военных на Украину является важной частью гарантий безопасности для Киева.

«Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности - это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины», — написала она.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорщики в Париже обсуждают сегодня «самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны», а именно — кто будет контролировать спорные территории и Запорожскую АЭС. Переговоры с американцами переходят к этапу практических решений, уточнил в свою очередь глава украинской делегации Рустем Умеров.

Кроме того Зеленский заявил, что закон о выборах президента во время войны может быть принят в феврале текущего года.

Ранее Зеленский объявил о начале обсуждения «самых сложных вопросов» по окончанию войны.

