Легенда «Спартака» назвал место команды в РПЛ по итогам сезона-2025/26

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что клуб попадет в тройку призеров по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Да, а почему нет? Ничего невозможного в этом не вижу. Важно, как «Спартак» будет играть во второй части сезона. Что касается игры красно-белых, особой стабильности у команды нет», — сказал Гаврилов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

