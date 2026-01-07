Размер шрифта
Министр спорта Краснодарского края отреагировал на новость о 100 отравившихся детях

Минспорт Краснодарского края опроверг информацию о 100 отравившихся детях
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко опроверг информацию о том, что в одном из отелей отравилось 100 детей-спортсменов, передает «Матч ТВ».

«Информация про 100 отравившихся детей не соответствует действительности», — сказал Тимченко.

7 января в региональной прокуратуре сообщили об отравлении 20 детей в возрасте 10–12 лет в одной из гостиниц поселка Лоо неподалеку от Сочи. По данным ведомства, дети приехали в город для участия в соревнованиях по регби. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку.

Telegram-канал Shot утверждает, что пострадать могли около 100 человек.

Ранее родители рассказали об отказе клиник принимать анализы у отравившихся детей в Сочи.
 
