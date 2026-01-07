В МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с задержанным танкером

МИД России внимательно отслеживает ситуацию с задержанием американскими военными танкера «Маринера», перевозящего венесуэльскую нефть под российским флагом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство.

С учетом сообщений о присутствии там российских граждан, ведомство требует не препятствовать их возвращению, добавили в МИД.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее сообщалось о слежке НАТО за танкером «Маринера».