В США допустили увеличение объемов производства нефти в Венесуэле

Райт: США могут увеличить производство нефти в Венесуэле на сотни тысяч баррелей

Производство нефти в Венесуэле может вырасти после прихода американских нефтяных компаний на сотни тысяч баррелей в день. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет РИА Новости.

По его словам, Венесуэла производит по 900 тысяч баррелей «даже после ошибок управления».

«Думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе», — сказал Райт.

Он отметил, что это потребует времени и инвестиций, но «преимущества будут огромны».

7 января американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства пойдут на благо народов Венесуэлы и США, отметил глава Белого дома. Он поручил министру Райту немедленно приступить к реализации данного плана.

3 января Трамп сообщил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны. По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

Ранее экономист оценил способность США присвоить нефть Венесуэлы.