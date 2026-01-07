В МИД РФ потребовали от США соблюдать права россиян на захваченном танкере

Россия требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на захваченном танкере «Маринера». Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что США не должны препятствовать возвращению россиян на родину.

Несколькими часами ранее Европейское командование ВС США сообщило, что «Маринер» арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.