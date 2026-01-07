Размер шрифта
Россияне опять отдохнули в Куршевеле под песню «Матушка-земля»

Российские знаменитости встретили Рождество в Куршевеле под «Матушку-землю» 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27574945_rnd_7",
    "video_id": "record::22017085-30d2-4651-bb60-672ed94c5bc7"
}

Российские знаменитости встретили рождественский сочельник на французском горнолыжном курорте Куршевель под песню «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой. Об этом сообщил музыкант Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

За диджейским пультом находился сам DJ Smash, который исполнил свой сет, в который, как всегда, вошла песня Moscow Never Sleeps. Вечеринку посетили владельцы White Rabbit Family Борис и Ирина Зарьковы, а также бывшая супруга экс-вице-губернатора Самарской области Ксения Лукаш, блогер Инесса Шевчук и другие.

Кроме того, DJ Smash опубликовал сторис, в которой российские гости подпевали под песню «Матушка-земля».

В январе прошлого года песню «Матушка-земля» также включали в ресторанах французского горнолыжного курорта. Композицию можно было услышать в ресторане Cap Horn, который называют старейшим на курорте. После этого диджей поставил композицию Артура Пирожкова.

Ранее в Пензе перепели хит «Матушка-земля» на шести языках.
 
