В Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера

Военно-морские силы (ВМС) США высадились на российском судне «Маринера» в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом сообщило министерство транспорта РФ в Telegram-канале.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении.

Также Минтранс РФ сообщил, что ВМС США захватили танкер около 15:00 по мск, связь с судном была утеряна. По данным ведомства, 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под флагом России, выданном на основании законодательства и норм международного права.

Европейское командование ВС США сообщило, что «Маринер» арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

