Трамп заявил, что останутся с НАТО при любых обстоятельствах

Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что американская сторона останется с НАТО при любых обстоятельствах.

«Мы всегда будем поддерживать НАТО, даже если они не будут поддерживать нас», — заявил он.

По словам Трампа, Россия и Китай «не будут бояться» НАТО, если в объединении не будет США.

Глава Белого дома добавил, что без его вмешательства Россия получила бы контроль над всей Украиной прямо сейчас. По его словам, всем повезло, что он перестроил американские вооруженные силы в свой первый срок и продолжает это делать.

Президент США отметил, что сомневается в том, что НАТО придет на помощь в случае необходимости.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США больше заинтересован в развитии связей с Россией, чем во взаимодействии со странами НАТО. На этом фоне, как отметили журналисты, госсекретарь Марко Рубио планировал пропустить проходящее два раза в год совещание министров иностранных дел стран альянса и направить туда своего заместителя.

