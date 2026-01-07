Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп заявил, что останутся с НАТО при любых обстоятельствах

Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что американская сторона останется с НАТО при любых обстоятельствах.

«Мы всегда будем поддерживать НАТО, даже если они не будут поддерживать нас», — заявил он.

По словам Трампа, Россия и Китай «не будут бояться» НАТО, если в объединении не будет США.

Глава Белого дома добавил, что без его вмешательства Россия получила бы контроль над всей Украиной прямо сейчас. По его словам, всем повезло, что он перестроил американские вооруженные силы в свой первый срок и продолжает это делать.

Президент США отметил, что сомневается в том, что НАТО придет на помощь в случае необходимости.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США больше заинтересован в развитии связей с Россией, чем во взаимодействии со странами НАТО. На этом фоне, как отметили журналисты, госсекретарь Марко Рубио планировал пропустить проходящее два раза в год совещание министров иностранных дел стран альянса и направить туда своего заместителя.

Ранее политолог объяснил отказ США подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575377_rnd_7",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+