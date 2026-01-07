Размер шрифта
Новости политики

Зеленский попросил США задержать Кадырова как Мадуро

Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и задержать Кадырова как Мадуро
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и задержать Рамзана Кадырова как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил он.

По словам украинского лидера, подобные действия могут заставить российского коллегу Владимира Путина задуматься.

Речь идет о ситуации, которая произошла 3 января. Армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Первое заседание суда состоялось 5 января. Мадуро заявил о своей невиновности. Жена захваченного президента Венесуэлы также не признает свою вину.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее американский сенатор раскрыл планы США по Венесуэле.

