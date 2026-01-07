Российский сенатор назвал пиратством задержание российского танкера

Сенатор Андрей Клишас считает пиратством задержание Сединиными Штатами танкера с венесуэльской нефтью «Маринера». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

»...США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым «правилам» в нарушение норм международного права», — написал российский сенатор.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее Минтранс заявил, что силы США захватили танкер «Маринера».