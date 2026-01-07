В Госдуме рассказали об ответе России на задержание США танкера «Маринера»

Россия разберется с произволом в отношении захваченного США танкера и защитит свою собственность. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что мы сейчас разберемся и с этим произволом. Давайте чуть-чуть подождем. Мы свою собственность будем защищать и, конечно, в первую очередь по дипломатическим каналам», — заявил он.

По словам политика, российская сторона уже направила к месту инцидента подводную лодку и корабли.

До этого Минтранс РФ сообщил, что ВМС США захватили танкер около 15:00 по мск, связь с судном была утеряна. По данным ведомства, 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под флагом России, выданном на основании законодательства и норм международного права.

Европейское командование ВС США сообщило, что «Маринер» арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее министр обороны США отреагировал на задержание российского танкера.