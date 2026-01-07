Зеленский: закон о выборах президента во время войны может быть принят в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о выборах президента во время войны может быть принят в феврале текущего года. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он отметил, что это будет зависеть от результатов мирных переговоров и работы рабочей группы Верховной рады.

«Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве», — заявил он.

По мнению украинского лидера, многое будет зависеть от депутатов, потому что они должны показать работу и результаты по наработкам, а также по изменению избирательного законодательства, кодекса или изменениям к закону о референдуме.

В минувшем году вопрос о проведении президентских выборов на Украине поднимался неоднократно, в том числе и со стороны США. В мирный план по урегулированию украинского кризиса был включен пункт о скорейшем проведении голосования. После долгих обсуждений президент Владимир Зеленский допустил, что выборы действительно могут пройти в 2026 году.

Стоит ли верить обещаниям Киева и нужны ли эти выборы России — в материале «Газеты.Ru».

