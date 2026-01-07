Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский рассказал, когда на Украине могут провести выборы президента

Зеленский: закон о выборах президента во время войны может быть принят в феврале
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о выборах президента во время войны может быть принят в феврале текущего года. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он отметил, что это будет зависеть от результатов мирных переговоров и работы рабочей группы Верховной рады.

«Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве», — заявил он.

По мнению украинского лидера, многое будет зависеть от депутатов, потому что они должны показать работу и результаты по наработкам, а также по изменению избирательного законодательства, кодекса или изменениям к закону о референдуме.

В минувшем году вопрос о проведении президентских выборов на Украине поднимался неоднократно, в том числе и со стороны США. В мирный план по урегулированию украинского кризиса был включен пункт о скорейшем проведении голосования. После долгих обсуждений президент Владимир Зеленский допустил, что выборы действительно могут пройти в 2026 году.

Стоит ли верить обещаниям Киева и нужны ли эти выборы России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик рассказал, кто стоит за назначением Буданова главой офиса Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574771_rnd_4",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+