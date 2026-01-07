«Всех полоскало, рвало»: родители — об отравлении детей на соревнованиях в Сочи

Дети, которые пострадали от отравления в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена» во время соревнований, жаловались на плохое самочувствие после еды еще сутки назад. Об этом «Газете.Ru» рассказал отец одного из пострадавших детей Павел.

«Мой ребенок находится там. В команде поехали дети разных возрастов, поэтому там дети есть и 2018 года рождения и максимально до 2013 года. Часть родителей сопровождали команду, сейчас занимаются детьми. Там действительно очень большое количество детей. Наша команда, которая приехала из Москвы, это более 50 человек вместе с тренерами. На данный момент только детей, которые до сих пор в плохом состоянии, по последней информации, 39. Приезжали местные врачи еще вчера, потому что всех полоскало, рвало, была высокая температура, делали укол, чтобы их не тошнило. Знаю, что проживает в этом же отеле еще команда регбистов, которая также отравилась, девочки-гимнастки, которые отравились, но в меньшей степени. Насколько я слышал, все это произошло после вчерашнего ужина, но несколько детей еще жаловались на самочувствие после ужина накануне, то есть уже с первого принятия пищи кому-то стало нехорошо, но массовость получило именно вчерашнее принятие пищи», — сказал он.

По словам мужчины, гостиница отрицает свою причастность к произошедшему, однако пострадали дети из разных городов и команд, поэтому отравиться в дороге они не могли.

«Я знаю, что там все стоят на ушах. Местные врачи приезжали, полиция. Сейчас родители пытаются заниматься независимой какой-то медицинской помощью, чтобы сдать анализы, чтобы понимать ситуацию уже на 100%. Сам отель пытается с себя снять ответственность, заявляя какие-то надуманные вещи, типа это у детей с поезда. Но команды из разных городов приезжали в разные дни, в разное время, ехали на разных поездах. И если бы это было в поезде, то случилось бы, грубо говоря, на следующий день, если бы они какие-то сухпайки поели. Они уже находятся там не первый день, поэтому эта версия, я считаю, неправильная. В общем, они разные истории придумывают. Но, насколько я понимаю, порядка 120 детей сейчас, там более 100 точно, пострадали», — добавил он.

Павел пожаловался, что частные клиники, куда родители обращаются с просьбой взять анализы у детей, отказываются приезжать.

«Сейчас поступила информация, что какая-то клиника отказалась приезжать. Не знаю, возможно, там рука руку моет и эти независимые клиники не хотят брать анализы у детей. То есть местная клиника не стала брать, а вот эти все платные тоже сейчас отказались. Сначала заявили, что приедут, вот сейчас информация, что они не приедут. На тренера оформлена вся доверенность, в которой прописано, что он может и за любой медицинской помощью обращаться, принимать все необходимые действия по анализам и так далее. То есть непонятная причина отказа этой клиники. Они сказали, что ничем помочь не могут и руководство не дало согласие. Моя жена занимается как раз обзвоном этих всех организаций, но пока безуспешно», — подчеркнул он.

7 января в региональной прокуратуре сообщили об отравлении 20 детей в возрасте 10–12 лет в одной из гостиниц поселка Лоо неподалеку от Сочи. По данным ведомства, дети приехали в город для участия в соревнованиях по регби. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась. Прокуратура проводит проверку.

При этом Telegram-канал Shot утверждает, что пострадать могли около 100 человек.

