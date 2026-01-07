Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается, что НАТО придет на помощь США в случае необходимости. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — написал американский лидер.

В ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО переживает период нестабильности из-за непредсказуемости Трампа. Глава кабмина подчеркнул, что Варшава нуждается в альянсе. По его словам, организация доказала свою эффективность за годы существования во многих местах и ситуациях, а также «не всегда приятные в прошлом» соседи Польши стали верными союзниками.

В декабре газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США больше заинтересован в развитии связей с Россией, чем во взаимодействии со странами НАТО. На этом фоне, как отметили журналисты, госсекретарь Марко Рубио планировал пропустить проходящее два раза в год совещание министров иностранных дел стран альянса и направит туда своего заместителя.

Ранее Трамп заявил, что партнеры по НАТО просят его «договориться с Эрдоганом».