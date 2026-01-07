Размер шрифта
Стармер заявил, что британские войска будут проводить операции на Украине

Стармер: британские войска будут участвовать в «сдерживающих операциях» на Украине
Henry Nicholls/Pool/Reuters

Британские войска в случае развертывания на Украине будут принимать участие в сдерживающих операциях. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.

«Развертывание произойдет только после прекращения огня для поддержки [боевых] возможностей Украины, проведения сдерживающих операций и строительства военных хабов», — сказал он.

В случаях отправки войск на Украину Лондону нужно будет разработать «юридический механизм» их задействования.

До этого газета Politico писала, что США на встрече «коалиции желающих» в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в США предупредили об опасности сделки Зеленского с Трампом.

