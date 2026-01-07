Размер шрифта
На Украине сообщили о взрывах в Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава украинской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он.

Сейчас в подконтрольной Киеву части региона действует воздушная тревога. Федоров не уточнил, получили ли повреждения инфраструктурные объекты в области.

До этого в украинском городе Днепр в результате атаки беспилотников произошло несколько взрывов. После этого в населенном пункте начался пожар, сопровождаемый задымлением.

5 января Вооруженные силы РФ дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий».

3 января в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов дронов украинских войск в Черниговской области.

Ранее на Украине сообщили о взрывах сообщил о взрыве в Миргороде.

