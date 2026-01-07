Трамп заявил, что без него Россия уже получила бы всю Украину

Трамп: без моего вмешательства, Россия получила бы Украину прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства, Россия получила бы контроль над всей Украиной прямо сейчас. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Без моего вмешательства, Россия получила бы всю Украину прямо сейчас», — написал он.

По его словам, всем повезло, что он перестроил американские вооруженные силы в свой первый срок и продолжает это делать.

Трамп подчеркнул, что США всегда будет поддерживать НАТО, «даже если они не будут поддерживать нас».

Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, это США, добавил президент.

3 января Трамп в ходе пресс-конференции сообщил, что Вашингтон хочет скорейшего прекращения российско-украинского конфликта.

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он был президентом. Президент США также подчеркнул, что «не в восторге» от подхода президента РФ Владимира Путина к урегулированию.

Ранее Трамп заявил, что ошибся в оценке конфликта на Украине.