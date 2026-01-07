Размер шрифта
Доля китайских автомобилей на российском рынке упала ниже 50%

В России доля китайских автобрендов упала ниже половины в 2025 году
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продажи автомобилей китайских марок на российском рынке составили по итогам 2025 года менее половины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В 2025 году доля китайских брендов на российском авторынке (новые регистрации всех типов ТС) составила 48,7%. Это почти на 7 процентных пунктов меньше, чем было в 2024 году (55,4%)», — написал Целиков.

Среди легковых автомобилей, проданных в 2025 году, на технику китайских брендов приходится почти 52% (годом ранее — более 58%, это связано с запуском локального производства китайских машин под новыми марками). Доля машин китайских марок в сегменте грузовиков по итогам 2025-го составила 46,5% против 62,8% годом ранее, среди легких коммерческих автомобилей — 4,5% против 3,4% годом ранее.

В 2021 году китайская автотехника на российском авторынке занимала всего 7%, напомнил эксперт.

Ранее Kia зарегистрировала 36 торговых марок в России.

