Болельщикам будет запрещено демонстрировать флаг России на Олимпиаде

На Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в феврале в Италии, зрителям будет запрещено демонстрировать флаг России, сообщает Radiosporten со ссылкой на электронное письмо от Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

