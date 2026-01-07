Размер шрифта
Рублев одержал первую победу в сезоне

Теннисист Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Гонконге
Fabian Bimmer/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал первую победу в 2026 году.

Россиянин в 1/8 финала турнира в Гонконге одолел У Ибина из Китая со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 38 минут.

В следующем круге Рублев сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

Ранее Рублев заявил, что ему нужно отдохнуть от тенниса.
 
