Новости политики

В канцелярии Стармера отказались комментировать задержание США российского танкера

На Даунинг-стрит не стали комментировать задержание США танкера «Маринера»
Alastair Grant/Reuters

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал комментировать задержание США российского нефтяного танкера «Маринера». Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Мы не комментируем оперативную деятельность других стран, включая использование третьими сторонами британских баз», — сказал представитель канцелярии.

О задержании танкера сообщало агентство Reuters. По его данным, операция проводилась Береговой охраной и Вооруженными силами (ВС) США. Позже данную информацию подтвердило командование американских ВС.

До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее министр обороны США отреагировал на задержание российского танкера.

