В МИД Швейцарии осудили захват Мадуро США

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро США нарушает международное право и суверенитет республики. Об этом заявило МИД Швейцарии.

«В частности, он (захват венесуэльского лидера — «Газета.Ru») представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.

В МИД Швейцарии добавили, что нападение США на Венесуэлу ничто не может оправдать. Во внешнеполитическом ведомстве конфедерации подчеркнули, что страна обеспокоена прецедентом, который может создать произошедшее.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала главу Белого дома к миру и диалогу.

Ранее в кабмине ФРГ заявили, что США не смогли убедительно доказать законность операции в Венесуэле.