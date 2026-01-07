Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали четыре человека, включая двоих детей

В ДТП с автобусом на Ильинском шоссе в Подмосковье пострадали четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Трое из них отказались от дальнейшей госпитализации после осмотра медиками скорой, один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Авария с автобусом произошла на Ильинском шоссе в районе населенного пункта Александровка. Автобус протаранил дерево после заноса, также в ДТП участвовал легковой автомобиль. Травму ноги получил водитель легковой машины, который ехал с женой и детьми.

